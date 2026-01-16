Путина пригласили в Совет мира по Газе

Президент России Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, получил приглашение стать членом Совета мира по Газе.
"Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира"
– Дмитрий Песков
По словам представителя Кремля, в данный момент изучаются все детали полученного предложения, пишет ТАСС.
Он добавил, что Москва надеется на контакты с Вашингтоном, чтобы в ходе них выяснить нюансы приглашения.