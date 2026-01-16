Вестник Кавказа

Путина пригласили в Совет мира по Газе

Путина пригласили в Совет мира по Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, получил приглашение стать членом Совета мира по Газе.

Российский президент Владимир Путин приглашен в Совет мира по Газе, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира"

– Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, в данный момент изучаются все детали полученного предложения, пишет ТАСС.

Он добавил, что Москва надеется на контакты с Вашингтоном, чтобы в ходе них выяснить нюансы приглашения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.