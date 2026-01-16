Вестник Кавказа

Токаев принял предложение Трампа присоединиться к "Совету мира"

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Американский президент, формируя состав нового органа для урегулирования ситуации в секторе Газа, отправил президенту Казахстана предложение войти состав стран-участниц "Совета мира". Казахский лидер принял приглашение.

Президент США Дональд Трамп направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву официальное приглашение войти в состав учрежденного на прошлой неделе "Совета мира" по сектору Газа. Согласно заявлению Руслана Желдибая, пресс-секретаря главы Казахстана, Токаев принял предложение войти в состав государств-учредителей.

"Глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности"

– Руслан Желдибай 

Пресс-секретарь в беседе с Tengrinews.kz, уточнил, Астана не проинформировала о поступившем приглашении ранее, ожидая официального объявления с американской стороны.

С переходом ко втором этапу плана Трампа по палестинскому эксклаву набирает обороты окончательное формирование состава участников "Совета мира" – органа, призванного выполнять надзорную функцию на территории сектора.

Приглашения на данном этапе получил Турция, Египет, Иордания, Катар, Пакистан, Венгрия, Италия и Аргентина и другие.

