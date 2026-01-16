Участие в "Совете мира" Трампа обойдется каждой стране в $1 млрд

Постоянное членство в "Совете мира" Трампа по Газе будет стоить минимум $1 млрд для каждой страны, следует из проекта устава совета, сообщает Bloomberg.

"Каждое государство-участник будет осуществлять свои обязанности не больше трех лет с момента вступления этого устава в силу с возможностью продления срока полномочий председателем. Трехлетний срок не будет распространяться на государства-члены, которые в течение первого года после вступления в силу этого устава выделят совету более $1 млрд"

– проект устава

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что будет выступать в роли председателя Совета. По данным Bloomberg, глава Белого дома будет лично принимать решения о том, кто именно получит приглашение на участие в "Совета мира". Все решения, принимаемые советом, должны быть приняты большинством, а также одобрены председателем.