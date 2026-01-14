Трамп объявил о создании Совета мира и своем председательстве в нем

Президент США Дональд Трамп рассказал о переходе к следующему шагу плана по Газе и формировании Совета мира.
"Для меня большая честь объявить о формировании Совета мира. Члены совета будут объявлены в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо"
– Дональд Трамп
В сообщении на странице в соцсети Truth Social американский лидер уточнил, что второй этап мирного плана по сектору Газа официально начинается.
Также он выразил поддержку технократической администрации Газы.
"Как председатель Совета мира, я поддерживаю недавно назначенное палестинское технократическое правительство - Национальный комитет по управлению Газой, который пользуется поддержкой высокого представителя совета и будет управлять сектором Газа в переходный период"
– Дональд Трамп