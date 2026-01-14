Вестник Кавказа

Трамп объявил о создании Совета мира и своем председательстве в нем

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Стартовал новый этап плана по Газе, идет формирование Совета мира, сообщил Трамп. Председателем совета выступит президент США, остальные члены будут названы позже.

Президент США Дональд Трамп рассказал о переходе к следующему шагу плана по Газе и формировании Совета мира.

"Для меня большая честь объявить о формировании Совета мира. Члены совета будут объявлены в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо"

– Дональд Трамп

В сообщении на странице в соцсети Truth Social американский лидер уточнил, что второй этап мирного плана по сектору Газа официально начинается.

Также он выразил поддержку технократической администрации Газы. 

"Как председатель Совета мира, я поддерживаю недавно назначенное палестинское технократическое правительство - Национальный комитет по управлению Газой, который пользуется поддержкой высокого представителя совета и будет управлять сектором Газа в переходный период"

– Дональд Трамп

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.