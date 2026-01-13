Али Шаат возглавит "Совет мира" в секторе Газа — СМИ

Источники сообщили, кто будет руководить "Советом мира" в секторе Газа. Эту должность займет представитель Палестинской национальной администрации.

Главой "Совета мира" в секторе Газа станет Али Шаат, представитель Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом сообщили палестинские источники.

Новый технократический орган будет состоять из 14 человек, передает Financial Times.

"Ожидается, что в среду президент США Дональд Трамп продолжит реализацию своего поэтапного плана по будущему Газы, объявив о формировании администрации, которая будет управлять этой истерзанной войной палестинской территорией... Палестинский орган ("совет мира" – прим. ред.), состоящий из 14 членов, возглавит Али Шаат"

– Financial Times

В свою очередь, агентство Reuters отмечает, что все заинтересованные стороны предварительно согласовали предложенную конфигурацию администрации переходного периода. В нее не войдут представители радикальной группировки ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в "Совет мира" войдут "около 15 мировых лидеров". Под контролем совета будет осуществляться "процесс восстановления" сектора Газа.