Новая структура управления в Газе будет представлена 14 января

США хотят поскорее перейти к следующему этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Новая структура управления для анклава должна быть представлена в среду.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа собирается завтра презентовать новую структуру для сектора Газа. Об этом сообщают 13 января информированные источники.

"Вашингтон намерен объявить о новой структуре управления для Газы уже в среду, поскольку администрация Трампа стремится перейти к следующему этапу соглашения о прекращении огня"

– Financial Times

По данным издания, официальные лица США и Израиля настаивают на том, что "могут добиться прогресса" в этом вопросе. В частности, они намерены возобновить работу КПП "Рафах", который находится на границе с Египтом, усилить медицинскую поддержку палестинцев и ослабить ограничения на импорт в анклав.