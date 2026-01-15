Озвучен состав Совета мира – США предложат его на замену ООН

Президент США Дональд Трамп, его ближайшее окружение и британский экс-премьер Тони Блэр стали высшим руководством Совета мира, созданного для урегулирования ситуации в секторе Газа. Белый дом намерен расширить полномочия Совета мира и на другие регионы.

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала состав учрежденного накануне Совета мира, функцией которого является высшее руководство мирными процессами в секторе Газа.

Главой Совета мира стал сам Дональд Трамп. В число членов структуры вошло ближайшее окружение президента: спецпосланник Стивен Уиткофф, зять Джаред Кушнер руководитель Госдепартамента Марко Рубио.

Из граждан США в Совете мира также присутствуют миллиардер Марк Роуэн и заместитель Рубио в должности советника президента по национальной безопасности Роберт Габриэль.

Также членом Совета мира, как и ожидалось, стал экс-председатель правительства Британии Тони Блэр. Замыкает восьмерку участников структуры глава Всемирного банка Аджай Банга.

В пресс-службе Белого дома пояснили, что каждому из членов Совета мира будет выделено для кураторства одно стратегическое направление урегулирования ситуации в секторе Газа. Не уточняя, кто конкретно займется каким направлением, представители Администрации Трампа назвали среди ключевых задач взаимодействие Палестины с соседями, строительство в секторе Газа, поиск инвестиций в восстановление территории, контроль за финансированием и совершенствование управлением эксклава.

Структурой в самом секторе Газа, которая будет подотчетна Совету мира, стал Национальный комитет по управлению NCAG под руководством палестинского политика Али Абделя Хамида Шааса. Для контакта с ним избран представитель Болгарии Николай Младенов – теперь он является верховный представителем Совета мира по делам сектора Газа.

Американские СМИ пишут, что Белый дом предполагает не ограничивать деятельность Совета мира одной Палестиной, а распространить сферу его активности на другие проблемный регионы мира, в частности, Украину и Венесуэлу – с идеей, что новая структура будет выполнять международные задачи, с которыми не справляется ООН.

"Администрация Трампа рассматривает "Совет мира" как "потенциальную замену ООН", своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования конфликтов за пределами Газы"

– Financial Times

Белый дом планирует представить Совета мира на грядущем Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.