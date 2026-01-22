В Абу-Даби начался второй день переговоров по Украине

Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжаются в Абу-Даби. В рамках второго дня проводятся встречи в закрытом формате.

Второй день переговоров рабочей группы РФ-США-Украина по безопасности стартовал в Абу-Даби, сообщают различные СМИ.

О начале второго переговорного дня пишет ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, сегодня встречи проходят в разных форматах, они проводятся в одном из дворцов Абу-Даби.

Также о возобновлении переговоров пишет Reuters.

Пока нет данных о том, что по итогу переговоров пройдет пресс-конференция, отметил источник РИА Новости. Встреча в Абу-Даби 24 января проходит в закрытом формате.

"Встреча в субботу не предполагает присутствия прессы. На данный момент нет ясности, будет ли пресс-конференция по итогам"

Напомним, первая встреча трехсторонней группы по Украине состоялось в столице Эмиратов накануне, сегодня переговоры продолжаются.