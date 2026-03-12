Танкеры изменили маршрут для погрузки саудовской нефти

Из-за смены торговых путей точкой притяжения супертанкеров со всего мира стало Красное море и коммерческий саудовский порт Янбу, куда они идут под погрузку, пишут СМИ.

В Красном море у берегов Саудовской Аравии начали скапливаться танкеры, которые прибыли сюда из-за конфликта на Ближнем Востоке и стремления нефтетрейдеров сменить торговые пути в обход Ормузского пролива: только за последние сутки в саудовский порт Янбу прибыли 11 крупных нефтяных танкеров, сообщает агентство Блумберг.

"Стремление Саудовской Аравии обойти Ормузский пролив привело к скоплению нефтяных супертанкеров, ожидающих у побережья Красного моря, чтобы принять грузы"

- агентство

И это только начало: согласно данным по отслеживанию судов, в порт на берегу Красного моря направляются по меньшей мере еще 50 супертанкеров, передает РИА Новости.

Пока порт справляется с отгрузкой "черного золота" – сейчас она ведется на уровне 2,7 млн баррелей в день, это немного превышает половину целевого уровня и резерв терминала пока не исчерпан. Однако вскоре объемы поставок достигнут 5 млн баррелей в день, и пока неясно, выдержит ли такую нагрузку портовая инфраструктура, заявили представители государственной нефтяной компании страны Saudi Aramco, отмечает агентство.

При стандартной скорости потока нефти по трубопроводу для перестройки цепочки поставок и наращивания их объема по новому маршруту может понадобиться от четырех до десяти дней, добавили в компании.