Махачкалинское "Динамо" переиграло дома "Оренбург"

В Каспийске только что завершился матч 21-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и "Оренбургом". Победу с минимальным счетом одержали хозяева поля.

Голом на 28-й минуте отметился иранский полузащитник динамовцев Мохаммад Хоссейннежад.

Турнирная таблица

На данный момент махачкалинское "Динамо" располагается на 12-й строчке чемпионата России, имея в своем активе 21 очко. "Оренбург" с 18 очками находится на 14-м месте.