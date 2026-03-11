Пезешкиан озвучил ключевую задачу властей Ирана

Ключевая задача правительства Ирана заключается в том, чтобы подготовить всестороннюю оборону страны. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Сегодня наиболее важной задачей правительства наряду с необходимой подготовкой всесторонней обороны является организация дел народа"

– Масуд Пезешкиан

Он добавил, что в этом направлении важна всеобщая поддержка.

Ранее на этой неделе Пезешкиан заявил, что для того, чтобы достичь мира на Ближнем Востоке, необходимо предоставить Ирану гарантии безопасности и выплатить репарации.