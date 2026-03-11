Вестник Кавказа

Пезешкиан озвучил ключевую задачу властей Ирана

Флаг Исламской Республики Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Ирана рассказал о главной задаче иранского правительства. Он подчеркнул, что в этом вопроса важна всеобщая поддержка.

Ключевая задача правительства Ирана заключается в том, чтобы подготовить всестороннюю оборону страны. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Сегодня наиболее важной задачей правительства наряду с необходимой подготовкой всесторонней обороны является организация дел народа"

– Масуд Пезешкиан

Он добавил, что в этом направлении важна всеобщая поддержка.

Ранее на этой неделе Пезешкиан заявил, что для того, чтобы достичь мира на Ближнем Востоке, необходимо предоставить Ирану гарантии безопасности и выплатить репарации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
680 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.