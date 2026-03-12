Китай выделит иранскому Красному Полумесяцу помощь в размере $200 тыс

Власти Китая приняли решение предоставить обществу Красного Полумесяца Ирана, пострадавшему от атак США и Израиля, гуманитарную помощь на сумму 200 тысяч долларов США, и готов и дальше оказывать нужную поддержку.

Китай выразил глубокие соболезнования народу Ирана в связи с гибелью учеников в результате недавнего нападения на иранскую начальную школу и искренние сочувствия их семьям, заявил официальный представитель МИД Китайской Народной Республики (КНР) Го Цзякунь.

"Китайское общество Красного Креста приняло решение предоставить иранскому обществу Красного Полумесяца $200 тыс в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи"

- Го Цзякунь

Также власти Китая осудили все неизбирательные нападения на гражданское население и невоенные объекты, отметив: такие действия серьезно нарушают международное гуманитарное право и переходят грань человеческой морали и совести, отметил официальный представитель, передает информационное агентство правительства Китая Синьхуа.

Китай готов и далее оказывать Ирану необходимую поддержку, руководствуясь духом гуманизма, чтобы помочь иранскому народу преодолеть трудности, - добавил дипломат.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пекин призвал Вашингтон и Тегеран к срочным переговорам из-за кризиса в Ормузском проливе. МИД КНР настаивает на немедленном прекращении военных действий и на экстренном возвращении Вашингтона и Тегерана за стол переговоров, чтобы не допустить коллапса глобальных поставок нефти на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.