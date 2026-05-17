Хикмет Гаджиев: Азербайджан заново строит разрушенные территории

При восстановлении территорий, освобожденных от армянской оккупации, властям Азербайджана пришлось практически "с нуля" восстанавливать около девяти полностью разрушенных городов, заявил, выступая на сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента страны Хикмет Гаджиев.

Освобожденные территории фактически восстанавливаются с нуля, а в некоторых случаях - "с минуса" из-за наличия огромного количества разрушенных зданий и масштабного загрязнения минами окружающих их территорий, отметил чиновник, передает Report.

"Наличие примерно 1,5 млн мин и других взрывных устройств создает серьезные риски для безопасности. Поэтому проводятся масштабные операции по разминированию"

- Хикмет Гаджиев

Вопросы безопасности и создания нормальных условий для жизни на восстановленных территориях имеют ключевое значение в постконфликтном восстановлении, особенно на фоне того, что в результате конфликта с Арменией серьезно пострадали более 300 населенных пунктов и сел страны.

В процессе восстановления освобожденных территорий также активно изучаются и по возможности используется международный опыт и знания, - добавил помощник президента.