Решение о пляжном сезоне в Анапе примут после анализа морской воды

Состоится ли пляжный сезон нынешним летом, будет зависеть от качества черноморской воды, анализ которой вскоре проведут эксперты Роспотребнадзора. Пока ведомство ведет мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма.

Несмотря на то, что в ходе постоянного мониторинга Черного моря на предмет наличия новых случаев выброса нефтепродуктов зафиксировано не было, решение об организации пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края будет принято по итогам исследований морской воды, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, сообщает сайт российского кабмина.

"Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают взятые на участке пробы. На основании их заключения комиссия рассмотрит эффективность этого способа восстановления и возможность тиражирования его на другие пострадавшие пляжи"

–Виталий Савельев

Также продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе – последствия чрезвычайной ситуации ликвидирует сводная группировка сил и средств из 793 человек и 185 единиц техники.

Ими собрано и вывезено для утилизации и переработки более 185 тыс т загрязненного песка и грунта, а также очищено более 3 тыс км береговой линии, в том числе повторно.

На тестовом участке пляжа длиной в 1 км уже провели отсыпку слоя чистого песка толщиной в 40 см для замещения ранее собранного загрязненного грунта, после этого комиссия рассмотрит эффективность этого способа восстановления и возможность тиражирования его на другие пострадавшие пляжи, добавил Савельев.