Глава МИД Армении отправляется во Францию

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян летит во Францию. Об этом пишут 27 апреля армянские средства массовой информации.
В ходе двухдневного визита руководитель внешнеполитического ведомства республики проведет переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.
В пресс-службе МИД Армении отметили, что Арарат Мирзоян также посетит церемонию открытия нового здания армянского посольства в Париже.
Помимо этого, во Франции запланирован сбор армянских послов, которые аккредитованы в странах Европы. На этой встрече планируется скоординировать дальнейшие действия армянского министерства в регионе.