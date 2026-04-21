Глава МИД Армении отправляется во Францию

Руководитель внешнеполитического ведомства Армении прибывает с двухдневным визитом во Францию. В рамках поездки он проведет переговоры с местным коллегой.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян летит во Францию. Об этом пишут 27 апреля армянские средства массовой информации.

В ходе двухдневного визита руководитель внешнеполитического ведомства республики проведет переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

В пресс-службе МИД Армении отметили, что Арарат Мирзоян также посетит церемонию открытия нового здания армянского посольства в Париже.

Помимо этого, во Франции запланирован сбор армянских послов, которые аккредитованы в странах Европы. На этой встрече планируется скоординировать дальнейшие действия армянского министерства в регионе.

