День открытых дверей прошел в Бакинском филиале МГУ

Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова провел День открытых дверей.

В кампусе Бакинского филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова состоялся День открытых дверей.

На мероприятии все желающие могли ознакомиться с образовательной и научной средой, а также получить полную информацию о поступлении в бакалавриат и магистратуру филиала МГУ на 2026/2027 учебный год.

Кроме того, было рассказано о направлениях подготовки на факультетах Филиала (филологическом, прикладной математики, химическом, психологическом, экономическом и физическом). Была предоставлена информация об организации образовательного процесса, научно-исследовательской работе и академической инфраструктуре. Участникам также поведали о деятельности Школ Филиала: Воскресной школы, Школы юного психолога, Школы юного экономиста и менеджера.

Состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом МГУ имени М.В.Ломоносова, преподавателями Филиала. Участники ознакомились с информационно-методическими материалами. Запланирована также экскурсия по кампусу с посещением учебных аудиторий, лабораторий, библиотеки, лингафонного кабинета и других учебных объектов.

День открытых дверей прошел в кампусе университета в поселке Ходжасан.