Трамп оказывает мощное экономическое и военное давление на Иран – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп оказывает крайне существенное экономическое и военное давление на Иран. Об этом глава израильского правительства сообщил на своей странице в социальной сети.

"Я обещал вам, что мы изменим облик Ближнего Востока, и именно это мы и делаем. Прежде всего Иран. У меня состоялся отличный разговор с президентом Трампом. Он оказывает на Иран очень сильное давление как экономическое, так и военное. Мы действуем в полной координации"

– Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер также затронул ситуацию с Ливан. По его словам, руководство страны начало процесс исторического примирения между Израилем и Ливаном, но радикальная группировка "Хезболлах " пытается сорвать эти планы.

По его словам, в ответ на подобные угрозы израильская армия намерена продолжать активные боевые действия для защиты собственных граждан.

"Мы сохраняем полную свободу действий против любой угрозы. Мы атаковали вчера и атакуем сегодня. Мы полны решимости восстановить безопасность жителей севера Израиля"

– Биньямин Нетаньяху