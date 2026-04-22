Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели – Трамп

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о планах на три недели продлить перемирие между Израилем и Ливаном, об этом он написал в Truth Social по итогам нового раунда консультаций послов Израиля и Ливана в Вашингтоне.

"Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Жду возможности в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна"

– Дональд Трамп

По словам президента США, лидеры Израиля и Ливана, вероятно, приедут в Вашингтон на встречу в период, пока действует перемирие.