США призвали своих граждан покинуть Ливан

На фоне ухудшения ситуации с безопасностью на территории Ливана посольство Соединенных Штатов в Бейруте призвало своих граждан срочно покинуть страну.

Отмечается, что связано это с ухудшением ситуации с безопасностью в стране и регионе.

"Ситуация с безопасностью остается сложной и может быстро измениться. Мы настоятельно призываем граждан США покинуть Ливан, пока еще доступны коммерческие авиарейсы"

– посольство США в Бейруте

Тем, кто все же решит остаться а Ливане, посольство настоятельно порекомендовало "подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций" и быть в курсе всего происходящего.

Американская сторона полностью следит за ситуацией в стране и держит все под контролем, отметили в посольстве.