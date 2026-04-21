Ливан планирует продлить прекращение огня с Израилем

По сообщениям СМИ, Ливан рассчитывает продлить режим прекращения огня с Израилем минимум на месяц. Этот вопрос может стать ключевым на переговорах ливанской и израильской делегаций в Вашингтоне

Власти Ливана намерены продлить прекращение огня с Израилем как минимум на месяц. Как сообщает портал Ynet, информацию о предварительных контактах по этому вопросу уже подтвердил президент страны Джозеф Аун, озвучив также главные требования Бейрута.

"Обеспечить полный режим тишины, добиться вывода израильских войск с территории Ливана, вернуть ливанских заключенных, развернуть национальную армию на границе и начать восстановление разрушенной инфраструктуры"

- Джозеф Аун

Напомним 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. КСИР ответил ракетными обстрелами израильской территории и атаками на американские военные базы в странах Персидского залива.

Позже в боевые действия вмешалось ливанское движение "Хезболлах". После ракетных обстрелов Израиля со стороны группировки израильская армия нанесла серию ударов по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана и в пригородах Бейрута, а затем расширила наземную операцию в регионе.

Десятидневное соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном официально вступило в силу 17 апреля 2026 года для остановки ожесточенных боев.

Как сообщают СМИ, следующий этап переговоров между Израилем и Ираном может состояться 23 апреля в Вашингтоне.