Иран назвал мир в Ливане одним из условий перемирия с США

Одним из условий сохранения перемирия между Ираном и США является соблюдение прекращения огня между Израилем и Ливаном. Об этом заявил постпред Исламской Республики при ООН.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что соблюдение перемирия между Израилем и Ливаном является одним из условий для сохранения режима прекращения огня между Ираном и США. Его слова передает телеканал SNN.

"Одно из условий, которые мы выдвинули, заключается в том, что режим прекращения огня должен распространяться на весь регион, включая Ливан"

- Амир Саид Иравани

Напряженность в отношениях между Израилем и Ливаном сохраняется, несмотря на официально вступивший в силу 17 апреля режим прекращения огня. Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о достижении договоренности о перемирии сроком на 10 дней. При этом израильская армия регулярно нарушает соглашение ударами авиации, артиллерии и беспилотников, в то время как движение "Хезболлах" полностью соблюдает режим прекращения огня.

Как сообщают СМИ, следующий этап переговоров между Ливаном и Израилем может пройти 23 апреля в Вашингтоне. В диалоге примет участие госсекретарь США Марко Рубио, а Израиль и Ливан будут представлены послами своих государств в США.