В Иране пояснили причины непринятия продления перемирия с США

Продление режима прекращения огня, объявленное минувшей ночью США – это одностороннее решение Вашингтона, и Иран не намерен признавать его, а значит, будет поступать в соответствии со своими интересами, сообщило государственное телевидение Ирана.

"Тегеран не признает объявленное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня, имеет полное право не соблюдать его и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами"

- сообщение

Как пояснил советник спикера Меджлиса (парламента) Ирана Махди Мохаммади, Вашингтон как проигравшая сторона "не может диктовать условия", в то время как объявленное перемирие даст ему возможность подготовить новый неожиданный удар по Ирану, передает ТАСС.

В то же время продолжение блокады иранских портов мало чем отличается от бомбардировок и должно получить военный ответ.

Иран оценивает продление режима прекращения огня как очередную нечестную уловку США, добавил Мохаммади.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока и полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе.