Первые бананы созрели в Сочи

Сочинские фермеры в рамках эксперимента вырастили первые бананы – они уже продегустированы, их вкус и аромат оказался уникальным.

Бананы впервые созрели в Сочи – плоды появились в экспериментальной теплице, рассказали в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК.

Уточняется, что в данный момент сочинские бананы вышли на раннюю стадию зрелости.

"Глава КФХ "100 гектар" Андрей Платонов-младший продегустировал банан прямо с ветки, подтвердив: эксперимент удался, вкус и аромат – уникальны"

Полноценный сбор плодов стартует летом. Их передадут в Курчатовский институт, специалисты которого сравнят качество фруктов и содержание в них витаминов с закупленными за границей. А в Новороссийском филиале сочинские бананы пройдут полный цикл всех лабораторных исследований, пишет ТАСС.

Напомним, в минувшем году в Сочи и в Абхазии в появились три экспериментальные теплицы. Одна была создана на базе Института сельского хозяйства в Сухуме, остальные – в крестьянских (фермерских) хозяйствах "100 гектар" и "Ачигварское озеро" в Сочи.