Первый урожай ставропольских бананов появится в 2027 году

Масштабный агропроект по выращиванию бананов в Ставрополье находится на стадии запуска. Отечественные тропические культуры могут появиться уже в 2027 году.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о планах по сбору первого урожая российских бананов в 2027 году. Помимо бананов, в крае намерены освоить выращивание и ряда других тропических плодов.

"Если у нас получится вырастить качественные и вкусные бананы, поверьте, мы на этом не остановимся. Ставропольский край будет дальше развивать это направление и выращивать другие тропические фрукты"

– Владимир Владимиров

Как заявил губернатор, даже мягкий и теплый климат Ставропольского края не сделал задачу по выращиванию бананов простой. Пришлось преодолевать серьезные вызовы, так как потребовалась масштабная подготовка инфраструктуры региона в вопросах энерго- и водоснабжения, а также транспортной логистики.

Проект стоимостью 3 млрд рублей предусматривает строительство под Невинномысском крупной теплицы (45,9 га) для выращивания бананов сорта "Анамур". Как ранее сообщали в пресс-службе губернатора, ожидаемая урожайность составит 21,5 тыс т бананов в год. Также новый комплекс обеспечит регион 57 рабочими местами.