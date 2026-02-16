Подозреваемый в возгорании цистерны с газом задержан в Дагестане

Дагестанские силовики задержали подозреваемого в нарушении правил безопасности, в результате чего в Махачкале накануне во время возгорания газовой цистерны погиб человек.

В Дагестане задержан подозреваемый, который проходит по уголовному делу о нарушении правил промышленной безопасности, в результате которого погиб человек во время возгорания цистерны в поселке Новый Хушет. Соответствующее сообщение распространило СУ СК России по Дагестану.

"Следственным отделом по Ленинскому району г. Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), задержан подозреваемый"

– СУ СКР по Дагестану

Как установило следствие, мужчина допустил определенные нарушения на опасном производственном объекте, из-за этого погиб человек. Сейчас он задержан, следствие намерено в ближайшее время подать в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.

Напомним, что трагедия в поселке Новый Хушет в Махачкале произошла накануне. На газонакопительной станции загорелась цистерна со сжиженным газом, пожар унес жизнь мужчины.