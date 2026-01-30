В Ходжалы, Гадрут и Гырмызы Базар возвращаются жители

Возвращение населения на освобожденные территории Азербайджана продолжается: сегодня в родные места переезжают 60 семей.

В Азербайджане в рамках программы "Большое возвращение" в город Ходжалы и поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района сегодня вернутся жители.

В родные места возвращаются семьи, которые ранее временно были расселены в различных частях Азербайджана в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Сегодня в Ходжалы вернутся 30 семей - 149 человек, в Гадрут 10 семей – 47 человек, село Гырмызы Базар примет 20 азербайджанских семей в составе 91 человека.