Участники Совета мира выделят более $5 млрд на восстановление сектора Газы

В ходе первого заседания Совета мира страны-участницы объединения сообщат о выделении свыше $5 млрд на восстановление сектора Газы.

Государства, входящие в состав Совета мира, на первом заседании, которое состоится 19 февраля, заявят о выделении свыше $5 млрд на возрождение сектора Газа, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он уточнил, что мероприятие пройдет 19 февраля в Институте мира в Вашингтоне. На нем участники Совета мира "объявят о выделении более $5 млрд на усилия по восстановлению и оказанию гуманитарной помощи в Газе".

Также Трамп рассказал, что страны, вошедшие в состав в Совет мира, выразили готовность послать тысячи военных в палестинский анклав для "поддержания мира и безопасности" на его территории.