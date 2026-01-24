Все заложники возвращены из сектора Газа в Израиль – ЦАХАЛ

В ЦАХАЛ сообщили о возвращении всех заложников из сектора Газа в Израиль. Тело последнего заложника идентифицировали, в ближайшее время его передадут для захоронения.

Старший сержант Рана Гвили, находящийся в заложниках и погибший в секторе Газа, будет в ближайшее время возвращен для захоронения в Израиль. Об этом информирует пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ отметили, что Национальный институт судебной медицины в сотрудничестве с полицией Израиля и Военным раввинатом завершили процесс идентификация тела.

В пресс-службе также сообщили, что близким Гвили уже передали данную информацию.

"Армия обороны Израиля выражает глубокие соболезнования семье. ЦАХАЛ будет продолжать поддерживать семьи, а также принимать меры по укреплению безопасности граждан страны. Таким образом, все заложники были возвращены из сектора Газа в Государство Израиль"

– армейская пресс-служба