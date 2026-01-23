Ильхам Алиев принял главу МИД Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Израиля Гидеон Саар провели встречу, в рамках которой обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки. Стороны также обсудили проведение бизнес-форума предпринимателей двух стран.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, информирует пресс-служба главы АР.

Стороны обсудили прошедшую на полях ВЭФ в Давосе встречу президентов АР и Израиля, в ходе которой поднимались вопросы отношений двух стран.

Ильхам Алиев и Гидеон Саар отметили высокий уровень сотрудничества между странами в ряде сфер. В частности, отмечено углубление связей в торговле, экономике, энергетике, туризме. Также в фокусе внимания сторон оказалось вопросы, связанные с аграрным сектором и высокими технологиями.

Саар также подчеркнул важность развития торгово-экономических связей, чему будет способствовать азербайджано-израильский бизнес-форум, который планируется в рамках визита главы израильского дипведомства.

Глава МИД Израиля также поблагодарил Ильхама Алиева за государственную поддержку еврейской общины. Лидер АР и Глава МИД Израиля затронули и другие вопросы в ходе встречи.