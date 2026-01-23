Иран сократил импорт из Казахстана на 17%

Казахстанские поставки в Иран сократились на 17% в прошлом году. Торговый оборот двух стран составил $229 млн.
Импорт Ирана товаров из Казахстана сократился за прошлый год почти на 17%, информирует таможенное ведомство ИРИ.
По данным ведомства, стоимость поставок составила $34 млн. Всего страна импортировала 93 тыс т продукции. Основные статьи импорта – зерновые, оборудование.
Суммарный торговый оборот двух стран составил более 400 тыс т. В денежном выражении страны наторговали друг с другом на $229 млн. Общий объем импорта Ирана составил 29 млн т на сумму свыше $44 млрд.