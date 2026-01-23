Иран почти на 60% сократил импорт товаров из Грузии

В марте-декабре 2025 года Иран резко сократил закупку грузинских товаров, импорт снизился на 58%.

Иран снизил импорт товаров из Грузии за девять месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря), следует из статистических данных Таможенной администрации ИРИ.

За указанный период в Иран поступило 17 тыс т товаров из Грузии на $53 млн, что более чем на 58% меньше, чем за тот же период 2024 года, когда закупки составили 40,7 тыс т на $127 млн.

Что приобретает у Грузии Иран? В основном это сельхозпродукция, древесина, различное оборудование.

В обратном направлении поставляются сельхозпродукция, сталь, трубы, полезные ископаемые, стеклянная тара. Отметим, что ненефтяной экспорт из Ирана в Грузию за девять месяцев составил 406 тыс т на $165 млн, что примерно соответствует показателям за март-декабрь 2024 года.