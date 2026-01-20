Восемь иранских компаний попали под санкции США

США внесли в свои санкционные списки по Ирану восемь нефтегазовых, а также транспортных компаний и девять танкеров, связанных с ними.

Под санкции против Ирана Соединенными Штатами были внесены восемь физических лиц и девять связанных с ними нефтяных танкеров, соответствующая информация была опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Санкции были введены против компаний, который зарегистрированы на территории Индии, ОАЭ, Омана, Либерии, Сейшел и Маршалловых Островов. Также под санкции попали девять иранских танкеров.

Кроме того, согласно опубликованной американским Минфином лицензии, нефтеналивные суда, попавшие под санкции, не могут заходить в венесуэльские, российские и иранские порты. Эти суда также попадают под ряд ограничений в том случае, если осуществлют перевозку грузов иранского происхождения.

Внесение в санкционный список означает заморозку активов в США и вето американским гражданам и компаниям вести бизнес с его участниками.