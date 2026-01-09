ЕС готовит новые санкции против Ирана на фоне подавления протестов

Евросоюз готов ввести санкции против иранской ракетной программы и производства беспилотников на фоне жесткого подавления протестов.

Власти Евросоюза намерены ввести новые санкции против Ирана на фоне подавления протестов в стране, заявила евродипломатии Кая Каллас.

"Иран переживает крупнейшие за последние годы демонстрации, участники которых требуют свободы, достоинства и права самим определять свое будущее"

– Кая Каллас

По словам Каллас, иранская власть применяет насилие, что привело к гибели тысяч людей. Как отметила глава евродипломатии, Брюссель требует от Тегерана освободить задержанных на протестах, чья вина не была доказана, а также вернуть интернет и свернуть репрессии.

ЕС прорабатывает санкции, направленные против производства иранских БПЛА и ракет. Под рестрикции ЕС могут подпасть поставки компонентов для производства этих видов оружия.