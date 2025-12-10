"Зеленая" энергетика в странах Евросоюза по истечении времени уступила место традиционному газу, а после двух лет сокращения его импорта страны Европы нарастили его поставки до максимума с 2023 года.

Все громкие заявления о переходе на "зеленую" энергетику в странах Евросоюза оказались лишь заявлениями: подсчитав запасы голубого топлива в своих хранилищах, Европа резко нарастила импорт природного газа в минувшем 2025 году до максимальных с 2023 года 313,6 млрд кубометров, сообщает аналитическая компания Bruegel.

По сведениям компании, в 2025 году основой европейского импорта остался трубопроводный природный газ, однако объемы его поставок составили упали на 8,3%, до 169,9 млрд кубометров, а вот объемы импорта сжиженного природного газа резко возросли на 27,7% до 143 млрд кубометров, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Как полагают аналитики российского "Газпрома", запасы газа в подземных хранилищах Европы составляют менее 60%, а с приходом 20-градусных морозов это становится критичным.

Россия тоже более чем на 6% сократила экспорт газа в Евросоюз – страны ЕС получили лишь 37,99 млрд кубометров российского газа, а Россия опустилась на третье место среди крупнейших поставщиков голубого топлива, свидетельствуют данные аналитической компании Bruegel.

Напомним, ранее мы писали о том, что Венгрия и Словакия приняли решение совместно оспорить в суде запрет на российские энергоносители, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что представители Венгрии и Словакии уже завершили юридическую подготовку к подаче иска в Суд ЕС против руководства Евросоюза, планирующего добиться полного отказа от нефтяных и газовых поставок из России к началу 2028 года.