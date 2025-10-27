Кто захватит рынок СПГ в 2026 году?

По состоянию на сентябрь 2025 года, экспорт СПГ в годовом выражении вырос на 3,7%, достигнув исторического максимума ежемесячных поставок в 34,5 млн тонн. 2026 год обещает быть еще более удачным для стран-экспортеров СПГ. Кто и кому будет продавать больше всего СПГ в следующем году, рассказываем в нашем материале.

Рынок растет, в том числе и из-за сокращения доли трубопроводного газа, в частности, из России.

Что такое СПГ и чем он отличается от трубопроводного?

Сжиженный природный газ или СПГ - это природный газ, который охлаждается до экстремально низкой температуры с тем, чтобы превратить его в жидкость для дальнейшей транспортировки в танк-контейнерах по суше или по морю. СПГ занимает примерно 1/600 объёма природного газа, а удобство его использования заключается в том, что его можно перевозить на огромные расстояния. Как только груз с СПГ доставляется в терминал назначения происходит процесс регазификации: из жидкости СПГ переводят снова в газ и по трубам отправляют к конечному потребителю. Очень многие страны экспортируют СПГ одновременно с трубопроводным газом или даже вместо него по двум причинам:

невозможности проложить трубопроводы из-за слишком большого расстояния из-за геополитических сложностей.

Какую часть газового рынка занимает СПГ?

По данным за 2024 год, на СПГ приходится 13% мировых поставок газа. Стоимость рынка сжиженного природного газа оценивается в $167 млрд, а трубопроводного - в $3 трлн. По состоянию на 2025 год, в пятёрку крупнейших поставщиков СПГ в мире входят США, Катар, Австралия, Россия и Малайзия. Основные покупатели СПГ - это Азия и Европа.

Каким будет рынок СПГ в 2026 году?

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году рынок СПГ вырастет на рекордные 10% с нынешних 428 млн тонн до 470 млн тонн. Рост будет спровоцирован двумя факторами:

увеличением спроса со стороны азиатских стран, в первую очередь Китая; увеличением спроса со стороны Европы.

Кто станет главным экспортером СПГ в 2026 году?

Как и в 2025 году, основными поставщиками СПГ в следующем году останутся США и Катар.

По состоянию на конец ноября 2025 года, Америка экспортирует более 10,5 млн тонн СПГ в месяц. Это около трети всего мирового спроса и в три раза больше, чем, в частности, российский экспорт, которой составляет от 2,7 до 3,5 млн тонн в месяц. В следующем году США планирует увеличить экспорт СПГ на целых 10% до 11,5 млн тонн в месяц.

В свою очередь Катар, который сегодня экспортирует примерно 6,5 млн тонн в месяц, удовлетворяя одну пятую глобального спроса, намерен в 2026 году нарастить экспорт на рекордные 63% до 10,5 млн тонн в месяц.

Какой будет экспорт СПГ из России в 2026 году?

Будет ли российский экспорт на нынешнем уровне в 2,75-3,5 млн тонн пока неизвестно. Всё будет зависеть от того, останется ли Европа, несмотря на угрозу санкций, основным покупателем российского СПГ. Сегодня на европейские страны приходится примерно половина российского экспорта СПГ.

За счет каких стран Катар и США нарастят экспорт СПГ?

Сегодня крупнейший рынок катарского СПГ - это Азия, в первую очередь Китай, Индия и Южная Корея. Именно на них ориентируется Катар, собираясь значительно увеличить мощности производства сжиженного природного газа в следующем году. Увеличение потребления СПГ в этих странах обусловлено промышленным и технологическим ростом, в том числе развитием искусственного интеллекта. Новых объемов поставок Катар планирует добиться за счёт добычи на своих крупнейших месторождениях, а также американского проекта Golden Pass.

Для США с 2022 года основной рынок экспорта СПГ - это Европа. На нее приходится две трети глобальных американских поставок. И экспорт продолжает расти. В ноябре 2025 года, в частности, уже 70% американских поставок (более 7 млн тонн) пришлись на европейские страны. Именно за счет них, в первую очередь, США и планируют в дальнейшем увеличивать объемы экспорта СПГ.

Каким образом США планируют увеличивать поставки СПГ в Европу?

В июле 2025 года США и Европа заключили сделку, в рамках которой Европейский союз обязался до 2028 года закупить американских энергоносителей, в том числе СПГ, на сумму в $ 750. В августе 2025 года Энергетическая ассоциация США (ассоциация государственных и частных энергетических корпораций страны) сообщила о том, что новые возможности для экспорта в Европу представляет собой так называемый Вертикальный газовый коридор. Проект газового коридора, который соединит Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Молдову и Украину, был предложен еще в 2016 году: он подразумевает поставки трубопроводного газа из Южного газотранспортного коридора и СПГ от стран-экспортёров. США планируют составить СПГ-компонент коридора за счёт относительно нового греческого терминала в Александруполисе, таким образом обеспечив поставки энергоносителя в Юго-Восточную Европу в дополнение к уже осуществляющимся отгрузкам через терминалы в Германии, Польше и Литве.