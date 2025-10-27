США вновь потребовали у Турции отказаться от российских ЗРК С-400

Анкара может вернуться к участию в программе американских истребителей F-35, если окончательно откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил посол США в Турции Том Баррак.

Анкаре следует отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, чтобы вернуться к участию в программе американских истребителей F-35, переговоры на эту тему продолжаются, заявил в одной из соцсетей посол США в Турции Том Баррак.

"Чтобы вернуться к программе F-35, Турции, в соответствии с законодательством США, нужно лишь прекратить эксплуатировать российские ЗРК С-400"

- Том Баррак

Нынешний уровень отношений между президентами США и Турции Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом создал новую атмосферу сотрудничества, которая в ближайшие месяцы приведет к прорыву, который будет отвечать требованиям безопасности как Вашингтона, так и Анкары, - подчеркнул посол.

Напомним, ранее мы писали о том, что Турция и США достигли прогресса в вопросе поставок истребителей пятого поколения F-35 на прошедших переговоров лидеров двух стран. Турецкий лидер назвал переговоры важными позитивными шагами, добавив: осталось лишь выполнить данные обещания.

В то же время появившиеся еще в начале сентября в турецкой прессе сообщения о том, что турецкая сторона рассматривает варианты возврата С-400 в Россию либо перепродажи их третьей стороне, были опровергнуты Минобороны Турции. Сейчас Турция дала сигнал о готовности к компромиссу по С-400, но целиком отказываться от них Анкара не намерена, хотя США настаивают именно на таком варианте.