Оператор "Турецкого потока" переезжает в Венгрию

Компания-оператор газопровода "Турецкий поток", по которому Венгрия получает российский газ, перебирается из Нидерландов в Венгрию.

Эксплуатирующая газопровод "Турецкий поток" компания совершает переезд из Нидерландов в Венгрию, рассказал глава МИД этой страны Петер Сийярто.

По его словам, накануне активно распространялись тревожные слухи о компании-операторе "Турецкого потока"

"А теперь хорошие новости: начался переезд компании из Нидерландов в Венгрию"

– Петер Сийярто

Дипломат подчеркнул, что на работу компании не накладываются никакие санкции.

Напомним, накануне стало известно, что окружной суд Амстердама принял решение об аресте активов компании South Stream Transport, которая выступает оператором "Турецкого потока", ее владелец – Газпром.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом последний гарантировал сохранение маршрута, по которому Венгрия сможет получать газ из России.

