Вестник Кавказа

В Омске сегодня встретят первый поезд из столицы Казахстана

Поезд на вокзале
© Фото: Евгений Николайчук/ “Вестник Кавказа“
Накануне вечером из столицы Казахстана Астаны вышел первый поезд по новому маршруту "Астана - Омск", сегодня он прибудет в город-миллионер - крупный промышленный, культурный и научный центр Сибири.

У жителей сибирского Омска и столицы Казахстана Астаны появился новый удобный поезд, который меньше чем за сутки доставит их в конечную точку путешествия между двумя странами, сообщили в пресс-службе крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

Состав по новому маршруту "Астана - Омск" накануне отправился из столицы Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Пока по новому маршруту отправляются 8 вагонов - 3 купейных и 5 плацкартных, ходить он будет трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В пути поезд будет находиться всего 15 часов, добавили в пресс-службе КТЖ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
640 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.