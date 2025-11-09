В Омске сегодня встретят первый поезд из столицы Казахстана

Накануне вечером из столицы Казахстана Астаны вышел первый поезд по новому маршруту "Астана - Омск", сегодня он прибудет в город-миллионер - крупный промышленный, культурный и научный центр Сибири.

У жителей сибирского Омска и столицы Казахстана Астаны появился новый удобный поезд, который меньше чем за сутки доставит их в конечную точку путешествия между двумя странами, сообщили в пресс-службе крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

Состав по новому маршруту "Астана - Омск" накануне отправился из столицы Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Пока по новому маршруту отправляются 8 вагонов - 3 купейных и 5 плацкартных, ходить он будет трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В пути поезд будет находиться всего 15 часов, добавили в пресс-службе КТЖ.