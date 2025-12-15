В БРИКС заинтересованы в наличии альтернативы доллару

Страны БРИКС считают необходимым наличие альтернативы доллару для международных расчетов. Переход на нацвалюты – одна из возможностей, рассказал спецпомощник президента Бразилии.

Американский доллар не исчезнет из мировой торговли, но ему должна быть альтернатива, такого мнения придерживаются в БРИКС, об этом заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"Многие задаются вопросом: произойдет ли отказ от использования доллара США? Никто не собирается этого делать. Соединенные Штаты - огромная страна, чья экономика крайне важна для всего мира. При этом альтернатива все же должна быть"

– Селсу Аморим

Он добавил в беседе с ТАСС, что страны-участницы объединения ведут обсуждения возможных механизмов для взаиморасчетов, рассматривается вариант перехода на нацвалюты.

"До сих пор продолжаются разговоры о том, что БРИКС стоит перейти к торговле в национальных валютах. Да, это действительно одна из возможностей, но пока все эти проекты находятся на стадии разработки"

– Селсу Аморим

Отметим, что в 2025 году Бразилия, одна из стран-основателей БРИКС, является председателем объединения.