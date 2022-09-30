Новую IT-школу открыли на Ставрополье

В Ставропольском крае открыли новую школу информационных технологий от Сбера "Школа 21. Ставрополье". Подобное учебное заведение позволяет освоить IT-профессии.

Новая школа цифровых технологий "Школа 21. Ставрополье" была открыта при поддержке Сбера в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба правительства края.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.

Сообщается, что реализация проекта проходила по поручению главы государства Владимира Путина, при поддержке правительства региона.

Данная Школа дает возможность получения востребованной IТ-профессии всем лицам до 18 лет, прошедшим отбор. Предыдущие опыт и образование не имеют значения. По итогу получения образования дается право работать в крупных российских компаниях.

"Школа 21. Ставрополье" включает в себя образовательный центр и кампус общей площадью 4,6 тыс. кв. м. Для комфортного проживания предусмотрено общежитие на 100 мест.

"Экономика не может развиваться без сильных, современных кадров. А сегодня особенно востребованы специалисты в сфере информационных технологий. "Школа 21" - это новые возможности для земляков и вклад в развитие цифровой экономики региона

– Владимир Владимиров

Герман Греф также подчеркнул уникальность и значимость учебного заведения. По его словам, это поможет развить отечественную цифровую отрасль и даст возможность показать себя талантливым кадрам из регионов.

Среди тех, кто уже подал заявки на обучение в "Школу 21", - 88% жители Ставрополья. Кроме того, заявки поступили из Краснодарского края, КЧР и других регионов России.