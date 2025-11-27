Миропорядок меняется – мир становится опаснее, однополярная система рушится, а на смену ей приходит новая, пока не имеющая четких контуров, рассказали в ОДКБ.

Глава отдела информации и связей с общественностью секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Шувалов поведал о том, как меняется мир.

Выступая на международной конференции "Диалог экспертных сообществ на пространстве Евразии: основные направления и перспективы", он прежде всего отметил, что однополярный мир рушится.

"Во-вторых, мир не просто становится менее предсказуемым - он становится принципиально более опасным. Новые технологии кардинально меняют характер конфликтов, а такие вызовы, как водная и биологическая безопасность, требуют срочных, опережающих решений. При этом традиционные институты международного права демонстрируют серьезные сбои"

– Юрий Шувалов

Следующее, на что указал представитель ОДКБ, это близость к решающей фазе перехода к новому миропорядку.

"Этот порядок пока не обрел четких контуров и, что критически важно, устойчивой архитектуры"

– Юрий Шувалов

Он указал на важность для РФ в текущих условиях обеспечить, хоть это и непросто, единство общества, сохраняя культурное многообразие и взаимоуважение людей.

"Защищая свое право на суверенное развитие, наша страна остается открытой миру и в первую очередь народам тех стран, которые проявляют уважение и понимание того курса, который реализуется"

– Юрий Шувалов