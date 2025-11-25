Путин обозначил направления работы ОДКБ на 2026 год

Президент РФ Владимир Путин назвал главные приоритеты председательства России в ОДКБ в следующем году во время саммита Организации в Бишкеке.

Одним из главных приоритетов РФ в качестве председателя ОДКБ в следующем году будет совместная работа стран-участниц с целью обеспечения технологического лидерства Организации в военной области. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе проведения саммита ОДКБ в Бишкеке.

Кроме того, Владимир Путин отметил эффективность российского вооружения и предложил программу масштабного оснащения им всех стран-союзниц по ОДКБ. По словам президента, Россия и дальше будет укреплять партнерство в военной сфере с членами Организации.

Еще одним из направлений Путин обозначил разработку новой антитеррористической стратегии объединения в рамках общей борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также проведение совместных мероприятий по пресечению международного наркотрафика.

Также Россия предлагает провести международный экспертный форум, посвященный безопасности в Евразии. Помимо стран-участниц ОДКБ, российский лидер пригласил поучаствовать и другие дружественные государства и многосторонние структуры.

Владимир Путин отметил значительную роль ОДКБ на международной арене.

"За прошедшие 10 лет Организация превратилась в авторитетную региональную структуру, которая надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц" – Владимир Путин

Напомним, сегодня, 27 ноября, проходит саммит ОДКБ в расширенном составе в столице Кыргызстана Бишкеке. Следующий саммит будет проведен 11 ноября 2026 года в Москве.