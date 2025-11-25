Страны ОДКБ обсудили вопросы безопасности в Бишкеке

В Бишкеке прошел министерский саммит ОДКБ. Главы МИД и оборонных ведомств обсудили вопросы безопасности.

В Бишкеке состоялось заседание ОДКБ, в котором приняли участие главы дипведомств, министры обороны, а также секретари Совбезов стран организации. Стороны обсудили меры противодействия глобальным угрозам, терроризму, а также вопросы кибербезопасности.

"Были обсуждены вопросы укрепления региональной безопасности, повышения эффективности коллективной обороны, координации внешнеполитических усилий и противодействия современным вызовам безопасности. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по стратегическим направлениям взаимодействия государств-членов в сфере обороны и безопасности, а также меры по противодействию транснациональным угрозам, включая терроризм и киберугрозы"

– МИД Кыргызстана

Стороны договорились об углублении сотрудничества в области безопасности. В частности, спланирована работа в сфере военного сотрудничества в ближайшее пятилетие, а также приняты соглашения для борьбы с наркотрафиком. Были затронуты вопросы контактов с СНГ и ШОС.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин находится в Бишкеке с 25 ноября. Президент РФ принимает участие в саммите ОДКБ.