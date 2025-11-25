Главы государств-членов ОДКБ проведут саммит в Бишкеке

Столица Киргизии Бишкек сегодня примет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в работе которого будут участвовать главы всех стран, входящих в объединение, кроме Армении.

Президенты России, Казахстана, Беларуси и Таджикистана сегодня собрались в столице Киргизии городе Бишкеке, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассказали в секретариате организации.

Планируется, что темой обсуждений глав стран союза станут вопросы совместной работы, в том числе - укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции, передает Sputnik Казахстан.

Также главы государств-членов ОДКБ обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, а также итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.

Еще одним важным моментом встречи станет подготовка проектов решений для Совета президентов.

Перед основным саммитом состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) государств-членов организации.