МИД Армении: Ереван остается в ОДКБ

Власти Армении на нынешнем этапе не планируют выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил сегодня замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

"Такой вопрос на данном этапе перед внешнеполитическим ведомством Армении не ставился. Перед нами такой задачи не ставили, если будет такое развитие ситуации - естественно, узнаете"

- Мнацакан Сафарян

В то же время заместитель главы армянского внешнеполитического ведомства отметил: Армения не участвует в работе ОДКБ, но и не препятствует организации в принятии решений и подписании документов.

Сложившаяся ситуация диктуется нынешней политикой страны, которая выстраивает свою внешнюю политику на основе принципа диверсификации и балансирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ереван отказался принимать участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет завтра, 27 ноября, в столице Киргизии Бишкеке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тем не менее, в Ереване сообщили, что не будут возражать против того, чтобы в ходе встречи были подписаны согласованные документы.