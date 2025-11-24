Вестник Кавказа

Президент России прибыл с государственным визитом в Киргизию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин совершает визит в Киргизию, в программе визита двусторонние переговоры и участие в саммите ОДКБ, который пройдет 27 ноября.

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября прибыл в Бишкек с трехдневным государственным визитом.

В аэропорту Манас в столице Киргизии в честь высокопоставленного гостя был выстроен почетные караул, подняты флаги двух стран. Владимира Путина у трапа встретил лично президент Киргизии Садыр Жапаров.

Визит российского лидера совершается в преддверии саммита организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 27 ноября.

Сегодня президенты Путин и Жапаров возложат венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке, после чего пообщаются в неформальной обстановке в резиденции Ала-Арча.

На 26 ноября запланированы российско-киргизские переговоры и государственный прием, а также неформальный обед с главами государств ОДКБ.

Затем 27 ноября российский лидер выступит на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и пообщается с журналистами кремлевского пула. 

