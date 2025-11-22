Новым генсеком ОДКБ станет Таалатбек Масадыков

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал имя человека, который возглавит ОДКБ в следующем году. Сейчас он работает на посту замглавы Организации.

Генеральным секретарем ОДКБ с будущего года станет Таалатбек Масадыков, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он уточнил, что в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в ближайшие дни в Бишкеке, примет участие генеральный секретарь ОДКБ Тасмагамбетов. Ушаков добавил, что с 1 января он покидает свой пост.

"И уже определено, что его заменит на посту руководителя секретариата господин (Таалатбек - ред.) Масадыков, это представитель Киргизии, в настоящее время является замгенсекретаря ОДКБ"

– Юрий Ушаков

По словам помощника российского лидера, в саммите ОДКБ в Бишкеке будут участвовать главы России, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана. Армения от участия в событии уже традиционно отказалась.