Армения отказалась от участия в саммите ОДКБ

Ереван не намерен принимать участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в четверг.

Армянская сторона не будет представлена на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится 27 ноября, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет"

– Юрий Ушаков

По словам помощника российского лидера, в Ереване рассказали организаторам, что не будут возражать против того, чтобы в ходе встречи были подписаны согласованные документы.

Напомним, что саммит ОДКБ пройдет 27 ноября. Местом его проведения станет столица Кыргызстана Бишкек. Завтра туда с государственным визитом отправится президент России Владимир Путин, визит главы российского государства продлится три дня.