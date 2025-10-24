Вестник Кавказа

Армения отказалась от участия в саммите ОДКБ

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Ереван не намерен принимать участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в четверг.

Армянская сторона не будет представлена на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится 27 ноября, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет"

– Юрий Ушаков

По словам помощника российского лидера, в Ереване рассказали организаторам, что не будут возражать против того, чтобы в ходе встречи были подписаны согласованные документы.

Напомним, что саммит ОДКБ пройдет 27 ноября. Местом его проведения станет столица Кыргызстана Бишкек. Завтра туда с государственным визитом отправится президент России Владимир Путин, визит главы российского государства продлится три дня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
645 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.