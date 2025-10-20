В Таджикистане завершились учения ОДКБ и СНГ без армянских военных

Заключительные этапы учений ОДКБ и СНГ прошли в Таджикистане. В объединенном пресс-центре учений ОДКБ рассказали об итогах боевых тренировок.

На полигоне "Фахрабад" в Таджикистане прошли заключительные этапы фазы учений "Нерушимое братство – 2025", "Барьер –2025" (по линии ОДКБ) и "Содружество – Антитеррор-2025" (СНГ) без участия армянский военных из-за "заморозки" РА контактов с ОДКБ.

Чем запомнилась боевая тренировка, рассказали в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

"В ходе выполнения практических действий подразделение провело мирную операцию на территории условного государства – члена ОДКБ и выполнило задачи по изменению режима прекращения огня"

- пресс-центр

По данным пресс-центра, военные отработали действия по демилитаризации определенной зоны, охране блокпостов и КПП. Также сообщается о решении учебных боевых задач в условиях горной местности.

Военнослужащие отрабатывали навыки по отражению угроз со стороны бандформирований, а также учились вести бой в условиях беспилотной опасности.

Еще несколько эпизодов учений: в аэропорту отрабатывалась ситуация по условному захвату заложников на самолете; был решен ряд боевых задач по обеспечению безопасности граждан во время несанкционированного митинга. Также на учениях отрабатывались ситуации по устранению последствий применения противником биологического оружия.

Напомним, что в учениях объединений ОДКБ и СНГ участвовали военные из Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России. Сообщается, что в боевых тренировках были задействованы 1500 военнослужащих.