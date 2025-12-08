СКЖД запускает дополнительные поезда на новогодние праздники

Несколько пар дополнительных поездов свяжут Юг России и Северный Кавказ с другими городами РФ на новогодние праздники.

Шестнадцать пар дополнительных поездов вводит Северо-Кавказская железная дорога на время приближающихся праздников, рассказали в пресс-службе СКЖД.

Они начнут курсировать 22 декабря, последние поездки по маршрутам состоятся 11 января. В общей сложности будет выполнено 228 рейсов.

"Дополнительные поезда свяжут Адлер с Москвой, Самарой, Воронежем и Ростовом-на-Дону, Имеретинский Курорт с Санкт-Петербургом и Саратовом, Новороссийск с Москвой, Анапу с Санкт-Петербургом, Махачкалу с Тюменью"

– СКЖД

Еще один поезд, который уже стал традиционным, свяжет на время праздников Ростов-на-Дону и курорт Роза Хутор – он называется "Лыжная стрела". В поезде туристы смогут бесплатно перевезти спортивный инвентарь, а также заранее купить ски-пасс – у проводника.

Кроме того, дополнительный состав соединит Ростов-на-Дону с Кисловодском.

Праздники станут для СКЖД и временем запуска специальных туристских поездов. Так, из Минвод впервые будет запущен туристский поезд "Зимняя сказка", на котором жители Юга России могут попасть в Великий Устюг и Нижний Новгород, чтобы отдохнуть на новогодние праздники там.